شاهد.. أول صور أيام عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - شهد مسرح أبو بكر الشدى أول أيام عرض مسرحية " سيدتى الجميلة" المشاركة فى موسم الرياض، وحقق العرض نجاحا كبيرا وتفاعل الجمهور مع أبطاله بشكل كبير.

ويخوض المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر مجال الانتاج المسرحى للمرة الثانية بمسرحية .سيدتى الجميلة" عن نص برنارد شو، من خلال شركته.

المسرحية قدمها فؤاد المهندس وشويكار سابقاً عام 1969، فيما يعاد تقديمها برؤية جديدة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر وتقدم بما يتناسب مع 2022ـ وهى المشروع الذى تتبناه شركة أيمن بهجت قمر لاحياء الكلاسيكيات لكى تتعرف عليها الأجيال الجديدة، بهدف اثراء الساحة المسرحية بالنصوص القوية لكبار الكتاب.

ويشارك فى بطولة المسرحية نجوم الكوميديا أحمد السقا وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا و علاء مرسي و محسن منصور و ليلي عز العرب و عبير منير وأسامة عبد الله و مصطفي عبد السلام و أحمد علي و هالة السعيد و محمود ميليجي و محمد يسري و جابر فراج روئيه اخراجيه جديدة مصطفي حسني والعمل الأصلي للمخرج حسن عبد السلام.