وسائل الإعلام تشتعل بعد طرد الفنانة ياسمين صبري أمام الجميع من اشهر برنامج ولسبب صادم !

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت وسائل التواصل بأنباء عودة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لطليقته الفنانة ياسمين صبري.

ورجح البعض عودتهما سويا، وإعلان الزواج مرة أخرى، معربين عن سعادتهما بهذه الصورة. من ناحية أخرى.

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ولم يعلق الثنائي أيو هشيمة وياسمين صبري على الصورة المتداولة حتى الآن، ولم يؤكد أو ينفي أحدهما الخبر. يذكر أن زواج ياسمين و أبو هشيمة استمر لمدة عامين قبل إعلانهما عن انفصالهما في مايو الماضي.

ومؤخراً أثارت واقعة الخلاف الكبير بين الفنانة ياسمين صبري والإعلامي عمرو أديب جدلاً كبيراً في مواقع التواصل وحازت اهتمام الناشطين.

وكانت بعض المواقع المصرية وناشطي مواقع التواصل قالت بأن ياسمين صبري، طلبت 4 ملايين جنية للظهور في برنامج الحكاية للإعلامي أديب.

وقال ناشطون إن عمرو أديب أغلق الهاتف فوراً بعد أن سمع طلبها وأقسم إنه لن يستضيفها مجدداً مستقبلاً.

ونقل موقع "صدى البلد" عن أحد أعضاء فريق إعداد برنامج “الحكاية” توضيحاً قال فيه : “عمرو مبيتصلش بحد من الفنانين عشان يطلع بالبرنامج”.

ومؤخراً، تصدر اسم ياسمين صبري "الترند" ومحركات البحث، رغم عدم مشاركتها في أي عمل جديد، لكن ظهورها في المقابلة التلفزيونية مع الفنانة إسعاد يونس دفع الكثيرين للبحث عن تصريحاتها، خاصة أن تلك الفترة شهدت رواج إشاعات كثيرة عن قرب عودتها لطليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة.

وأكدت ياسمين صبري، خلال تلك المقابلة، أنها لا تأبه للشائعات التي تطلق عليها، وتعمد إلى تجاهلها حتى تنتهي من تلقاء نفسها.

وكشفت النجمة ياسمين صبري خلال مقابلة مع الإعلامية دانة الأشقر في برنامج MBCTrending عن تحضيراتها للمشاركة في فيلم سينمائي جديد يبدأ تصويره هذا الشهر.

وقالت ياسمين: “عندي سينما الفترة المقبلة، وهنبتدي تصوير في شهر 11”. وأضافت: “هو أكشن كوميدي إن شاء لله يعجب الجمهور، ويكون ممتع ليهم من أول الطفل لغاية الجد”.

يذكر أن زواج ياسمين وأبو هشيمة استمر لمدة عامين فقط، قبل إعلانهما عن انفصالهما بهدوء في مايو الماضي.