كأس العالم 2022.. حمادة هلال للمغاربة: والله وعملوها الرجالة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:33 مساءً - احتفل الفنان حمادة هلال، بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني وصعوده لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

ونشر هلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر علق عليه، قائلا: “والله وعملوها الرجالة، ألف مبروك للشعب المغربي”.

تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن مواجهات دور الـ16.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة المغرب وإسبانيا بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المغربي بعد تألق ياسين بونو بالتصدي لـ3 ركلات ترجيح من لاعبي إسبانيا.

وحافظ منتخب المغرب على التعادل السلبي أمام نظيره إسبانيا، بعد انتهاء الشوط الإضافي الثاني من المباراة.

وسيطر منتخب إسبانيا على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، دون خطورة حقيقية على مرمى منتخب المغرب، قبل أن ينشط أسود الأطلس مع الدقيقة السادسة بفضل انطلاقات سفيان بوفال وحكيم زياش.

واتجهت مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، إلى الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتعد هذه المباراة هي الخامسة التي يخوضها منتخب إسبانيا في الأدوار الإقصائية للبطولات الكبرى بأشواط إضافية.

كان منتخب المغرب قد تأهل إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم برصيد 7 نقاط برفقة منتخب كرواتيا، حيث حقق الانتصار مباراتين من 3 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.