اخطر فنانة بتاريخ السينما.. قتلت حماتها وحرقت زوجها وعندما حاولوا القبض عليها اختفت بطريقة "ماكرة".. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - من كان يتصور أن هذا الوجه البريء الذي ظهر على الشاشة كان السبب في تدمير حياة عائلة بأكملها إنها الفنانة أو ما يطلق عليها مدام جربيس.

لم تجسد في حياتها سوى مشهد واحد في فيلم "سلامة في خير" مع الفنان نجيب الريحاني وكان كفيلا بإلقاء القبض عليها والزج بها في السجن.

▪ بجمالها الساحر خطفت قلب الأمير السعودي الوليد بن طلال فتزوجها وبعد ساعات من الزفاف في غرفة النوم حدثت المفاجأة

▪ خبر سار ..علان حكومي هام سيحدث تغيير كبير في اليمن !

جسدت جربيس في الفيلم شخصية "أم يني" الجارة اليونانية لنجيب الريحاني وظهرت هي ونجلها فيكتور في الفيلم الذي حقق نجاحا مذهلا لدى عرضه عام 1937.

ظهرت جربيس على الشاشة مرة واحدة واختفت فجأة دون أن يعرف أحد ما حل بها قبل أن يكشف لغز اختفائها مخرج الفيلم نيازي مصطفى في مذكراته، حيث كانت جربيس تنتمي للجاليات اليونانية التي كانت منتشرة في مصر بتلك الحقبة.

ألقي القبض علي بسببها، هكذا بدأ نيازي مصطفى الحديث عن جربيس أو مارسيا ديمتروس في مذكراته فقد تحول العرض الخاص لأولى أفلامه الروائية الطويلة إلى فوضى.

تعود الواقعة إلى عام 1937 وأثناء العرض صرخ رجل مشوه بأعلى صوته وتحديدا لدى ظهور جربيس على الشاشة في أولى مشاهدها وواصطحبت قوات الشرطة مخرج الفيلم وهذا الرجل إلى قسم الشرطة لمعرفة أسباب ما حدث وبعد التحقيق في الواقعة طلبت الشرطة من نيازي مصطفى معرفة تفاصيل وعنوان مدام جربيس التي شاركت معه في الفيلم.

واتضح أن هذا الرجل المشوه الذي أوقف العرض هو أحمد محمد عبد الله والي ينتمي لأشهر عائلات الإسكندرية وترك له والده الذي كان يمتلك محلات مشغولات ذهبية ثروة ضخمة ولديه أخ يصغره بـ5 سنوات ووالدته.

وحكى الرجل أنه في يوم من الأيام طلب سكرتيرة لتساعدهم في إدارة محلات الذهب وتقدمت فتاة يونانية على قدر من الجمال وتتحدث عدة لغات بطلاقة وقدرا عاليا من الثقافة أهلتها لتولي جميع حسابات المحلات ونشأت قصة حب بينهما انتهت بالزواج.

المصدر: في الفن