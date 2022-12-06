اتفرج- انت الان تتابع خبر سيف دهب عمر كمال .. اتفرج يثير غضب الجمهور بسبب هذا الفيديو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال لهجوم شديد خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الهدية التي حصل عليها من أحد محبيه في المملكة العربية السعودية والذي كان عبارة عن “سيف ذهب”.وشارك عمر كمال صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام وهو يحمل في يده سيف ذهب معلقاً شكرا أهل السعودية دايما بيكرموني.

سيف دهب عمر كمال:

علق بعض الجمهور على هذه الصورة ممثل على إيه بقى والنبي مش عارف، تستاهل الخيبة، خالد بن الوليد مهو حضرتك معطينك سيف لاحول ولاقوة إلا بالله، ربنا يعوض لا صوت ولا صورة، هيافة والله الفلوس دي تتصرف على الفقراء اللي في كل مكان، حسبي الله ونعم الوكيل، ممكن لو سمحتم أسأل سؤال هو مين ده وتاريخه إيه وأفاد البشرية في إيه علشان ده كله.