اتفرج .. مني فاروق تخطف عيون وانتباه جمهورها بالأسود القصير

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. مني فاروق تخطف عيون وانتباه جمهورها بالأسود القصيروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها داخل الأسانسير مرتدية فستان شتوي قصير من اللون الأسود وتقوم بحضن صديقة لها معبراً عن حبها لها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.

تقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.