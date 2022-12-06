اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. الهواء يداعب فستان فيفي عبده في ظهور ملفت على انستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في عدد من الإطالات المختلفة لها ففي صورة ظهرت بصورة والهواء يداعب فستانها في صورة أخري ظهرت بمكياج جذاب وملفت بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها حسبما أعلنت في وقت سابق.