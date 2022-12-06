تكريم عمر كمال من السعودية.. والجمهور يسأل: بمناسبة إيه؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، فيديو من تكريم السعودية له بعد حفله الأخير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق عمر كمال: “شكراً أهل السعودية دايما بيكرموني”.

وتفاعل الجمهور مع المنشور خلال التعليقات، والتي جاءت أغلبها مهاجماً لهذا التكريم، ومن أبرزها: بتقول قرآن عشان يكرموك.. بمناسبة آي.

من ناحية أخرى ألغى مغنى المهرجانات عمر كمال متابعة ندى الكامل على إنستجرام وتكهن متابعوهم بانفصال الثنائى.

الثنائي عمر كمال وندى الكامل كانا قريبين من بعضهما وشاركا الجمهور عددا من الصور لهما وتبادلا الرسائل الرومانسية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.