الخميس.. محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا بموسم الرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفلاً غنائياَ ضخماً يوم 8 ديسمبر من الشهر الجاري، ضمن فاعليات موسم الرياض الفني في السعودية.

وتصل أسعار تذاكر محمد حماقي، ما بين 2500 ريال وهو ما يعادل 16367.50 جنيه وهي الفئة الأعلي داخل الحفل، بينما يوجد عدد من الفئات الأخري تبدأ من 2160.51 جنيه مصري.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل مجموعة من الشروط والتي جاءت كالتالي:

- ممنوع دخول مَن هو دون سن الثانية عشر.

- على حاملي تذاكر ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة إبراز البطاقة الخاصة بهم.

- ممنوع دخول الحضور بحقائب ظهر.

- يُسمح بدخول الكاميرات الاحترافية والفيديو.

وكتب حماقي، عبر حسابه على "إنستجرام"، أهل الرياض متحمس أشوفكم يوم الخميس 8 ديسمبر ونغني مع بعض، وأكد أن حجز التذاكر يبدأ من يوم 28 من الشهر الجاري، ويعد حماقي واحد من أكثر الفنانين قربًا من قلوب الجماهير، كان حلمه أن يصبح لاعب كرة قدم في ناديه الأول النادي الأهلي، ولكن شاء القدر أن يغير مسيرته إلى الفن.