شاهد.. بسمة وهبة تصدم المتابعين بإطلالة جريئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - نشرت الإعلامية بسمة وهبة مجموعة من الصور عبر حسابها بتطبيق إنستجرام ، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأصفر مكشوف الصدر واعتمدت فى إطلالتها على تسريحة الشعر والمكياج البسيط لإبراز الإطلالة.

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: "الحاجات لما بتتعمل صح بتفرح، الفعاليات المهمة لما بتتعمل بإتقان وبشكل يليق بمكانة وحجم مصر يكون لها تأثير".

وأضافت وهبة، خلال تقديم برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: "عندما يختفي أصحاب اللقطات والشو وبتوع حركات سرقة الكاميرات بتكون الصورة مشرفة ومفرحة ومؤثرة، وهو ما يمكننا قوله عندما نتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".