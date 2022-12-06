فن ومشاهير

شاهد.. بسمة وهبة تصدم المتابعين بإطلالة جريئة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - نشرت الإعلامية بسمة وهبة مجموعة من الصور عبر حسابها بتطبيق إنستجرام ، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأصفر مكشوف الصدر واعتمدت فى إطلالتها على تسريحة الشعر والمكياج البسيط لإبراز الإطلالة.

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بتنظيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: "الحاجات لما بتتعمل صح بتفرح، الفعاليات المهمة لما بتتعمل بإتقان وبشكل يليق بمكانة وحجم مصر يكون لها تأثير".

وأضافت وهبة، خلال تقديم برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: "عندما يختفي أصحاب اللقطات والشو وبتوع حركات سرقة الكاميرات بتكون الصورة مشرفة ومفرحة ومؤثرة، وهو ما يمكننا قوله عندما نتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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