جوجل يحتفي بأيقونة الفن الخليجي عبدالحسين عبدالرضا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - احتفى محرك البحث الشهير "غوغل" بميلاد أيقونة الكوميديا الخليجية والفن عبدالحسين عبدالرضا، والذي ولد في السادس من ديسمبر 1939.

ويعتبر عبدالحسين عبدالرضا واحدا من أبرز فناني الخليج ورائدا من رواده، وهو من قلائل الفنانين الذين تجاوزت مسيرتهم الفنية خمسين عاما.

ولد الفنان الكويتي في دروازة عبدالرزاق في حيّ العوازم في العاصمة الكويتية العام 1939 لأب كان يعمل بحارا، وهو السابع من بين إخوته الأربعة عشر.

تلقى عبدالحسين تعليمه في الكويت حتى المرحلة الثانوية، حيث عمل في وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام) في قسم الطبع، ثم سافر في بعثة إلى مصر على نفقة الوزارة العام 1956 لتعلم فنون الطباعة، وفي العام 1961 سافر في بعثة إلى ألمانيا لاستكمال الدراسة في فنون الطباعة.

تدرج الفنان الكويتي في الوظائف الحكومية حتى وصل إلى منصب "مراقب عام قسم الطباعة" في وزارة الإعلام العام 1959 وحتى تقاعده في 30 سبتمبر 1979.

تمكن الفنان الكويتي من تحقيق موازنة قلما يحققها فنانون، وهي القدرة على الانتقاد والسخرية من الأوضاع العربية بقالب كوميدي.

نجاح مهني وآخر تمثيلي

على درب عمله المهني، سار كذلك في التمثيل، إذ انطلقت مسيرته الفنية تحديدا العام 1961 حين اختاره المخرج المصري زكي طليمات لتأدية دور في مسرحية "صقر قريش" بالفصحى، كبديل عن الفنان عدنان حسين.

لفت عبدالحسين عبدالرضا، الأنظار إليه منذ أولى أدواره في المسرحية، لتتوالى عليه بعدها الأدوار في المسرح والتلفزيون وتصعد معها شهرته.

قدم أشهر مسلسلات الخليج على الإطلاق، وهو مسلسل "درب الزلق"، والذي لا يزال إلى الآن يعد من المسلسلات الجاذبة للجمهور، كذلك برز في مسلسل "الأقدار"، والذي كان قد كتبه بنفسه.

تجاوزت من خلال مسرحيته "باي باي لندن" شهرته الخليج إلى شهرة عربية التي رسخت مكانته كواحد من أبرز الفنانين العرب في الكوميديا، كما استمر في تحقيق نجاحات كبيرة في المسرح من خلال مسرحيات "بني صامت" و"عزوبي السالمية" و"على هامان يافرعون" وغيرها الكثير.

إخلاص للفن

لم يتوقف عبدالحسين عبدالرضا عند التمثيل بل كتب أعمالا درامية ومسرحية منها "سيف العرب"، و"فرسان المناخ" و"عزوبي السالمية" و"30 يوم حب" وغيرها.

تمكن الفنان الكويتي من تحقيق موازنة قلما يحققها فنانون، وهي القدرة على الانتقاد والسخرية من الأوضاع العربية بقالب كوميدي. أسس الفنان الراحل "فرقة المسرح العربي" العام 1961 و"فرقة المسرح الوطني" العام 1976، كما قام العام 1979 بتأسيس "مسرح الفنون" كفرقة خاصة، وفي العام 1989 أسس "شركة مركز الفنون للإنتاج والتوزيع"، وقام العام 1971 بتأسيس "شركة مطابع الأهرام".

كما أسس عبدالحسين "قناة فنون" التي بدأت بثها العام 2006، لتكون بذلك أول قناة متخصصة بالكوميديا على مستوى الوطن العربي.

حنجرة أوبرالية

يعتبر الفنان عبدالحسين عبدالرضا من الفنانين القلائل الذين امتلكوا حنجرة "أوبرالية" منحته ميزة إضافية عن أبناء جيله مكنته من خوض "الأوبريتات" التمثيلية الغنائية، والتي لاقت نجاحا كبيرا.

ثنائية فنية

اشتهر الفنان عبدالحسين عبدالرضا كذلك بالثنائيات، التي حققت جماهيرية واسعة، كان أبرزها ثنائيته مع الفنان القدير سعد الفرج، وكذلك خالد النفيسي.

كما كانت الثنائية التي قدمها مع الفنانة سعاد عبدالله من أبرز ما تم تقديمه في الفن الكويتي، إذ اشتهر الثنائي بعدد من الأوبريتات منها أوبريت "شهر العسل" وأوبريت "بساط الفقر" وكذلك "ليلة العيد".

وفاة بعد معاناة

عانى الفنان عبدالحسين عبد الرضا لعدة سنوات مع مرض القلب، وأصيب خلال حياته بعدة جلطات، كانت آخرها في 11 أغسطس العام 2017 من يوم الجمعة، والتي أنهت حياته.

وقد أعلنت آنذاك عدة قنوات كويتية خاصة الحداد على خبر وفاة أيقونة الفن الخليجي. ومن المفارقات في وفاته أن عبدالحسين لعب دور شخصية "جمعة" في المسرحية الشهيرة "باي باي لندن"، في حين توفي يوم "الجمعة" في العاصمة لندن.