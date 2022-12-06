ماجدة خير الله: أم كلثوم وعبدالوهاب كانا ممثلين رديئين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رائيها فى الأداء التمثيلي لكل من الفنانة الراحلة أم كلثوم ، والفنان محمد فوزي والفنان فريد الأطرش والفنان محمد عبد الوهاب .

وقالت ماجدة خير الله فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج قاعدة ستات من تقديم الإعلامية مروة صبري ، ان تري ان أم كلثوم كانت ممثلة رديئة، على الرغم من أن أعمال سينمائية لها حققت نجاحا.

وتابعت ماجدة خير الله قائلة :ان فريد الأطرش كان ناجحا فى مجال الغناء ، إلا أنه لم يكن ممثلا ناجحا وهو الأمر ذاته الذى ينطبق على الفنان محمد عبدالوهاب ، الذى كان أردأ من أم كلثوم فى مجال التمثيل.

وكانت قد قالت ماجدة خيرالله، الناقدة الفنية، إن إعادة تقديم الأعمال الفنية القديمة مسألة مكررة وموجودة منذ الأزل وتتم بأكثر من شكل، مشيرة إلى أن كل مبدع يضع وجهة نظرة على العمل الفني الأصلي، وإلا لماذا يقدمه من الأساس، مشيرة الى أن مسرحية سيدتى الجميلة موجودة ومحفوظة وجميع الناس تعلمها جيداً وملك لصناعها.

وأضافت ماجد خيرالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الإثنين: “لا يوجد تكريم لأى عمل فنى أكثر من مجهود الفنانين الأصليين في العمل الفني نفسه، وأرفض من يقول إن تقديم العمل الفنى القديم نسخة حديثة يعتبر تكريم لأبطال العمل الأصليين”.

وأشارت ماجدة خير الله: "لو عايز تقدم مسرحية سيدتى الجميلة من الأفضل عمل معالجة للمسرحية بوجهة نظر مختلفة بعيدا عن المسرحية نفسها، لأن من ظهر فى المسرحية نفسها مجموعة مبدعين".

وتابعت: "هناك معالجة أخرى لمسرحية سيدتى الجميلة كانت للفنانة القديرة نيللي والفنان الراحل محمود ياسين وتمت فى لبنان، كما أن الفنانة الراحلة نادية لطفي والراحل أحمد مظهر أجرا معالجة لسيدتى الجميلة أيضاً وكانت ناجحة"، مشيرة إلى أن لكل معالجة لها طريقة وناتج منفصل عن العمل الفنى الأصلي وعرض مختلف، واصفة إعادة مسرحية سيدتى الجميلة للفنان الراحل فؤاد المهندس وشويكار بأنه "سطو عيني عينك على إبداع الآخرين".