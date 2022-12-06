السجن 21 عاما لأحد خاطفي كلاب ليدي جاجا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - حُكم على رجل اعتدى بعنف على موظف لدى المغنية الأمريكية ليدي جاجا لخطف كلابها، بالسجن 21 عاما الإثنين في لوس أنجلوس.

وأقر جيمس هوارد جاكسون (20 عاماً) بذنبه بتهمة محاولة القتل، معترفاً بأنه جزء من مجموعة اعتدت على ريان فيشر بينما كان يتنزه مع ثلاثة كلاب من نوع البولدوج الفرنسي تملكها صاحبة أغنية “بوكر فايس” في هوليوود في فبراير/شباط 2021.

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام “إن اتفاق الإقرار بالذنب يحمّل جيمس هوارد جاكسون المسؤولية عن ارتكاب عمل عنيف وعديم الرحمة ويحقق العدالة لضحايانا”.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من سيارة بالقرب من الموظف قبل إطلاق النار عليه في صدره.

ثم استولى الرجلان على اثنين من الكلاب وفرّا تاركين ريان فيشر على الأرض ينزف. وقد هرب كلب ثالث لكنه عاد بعد ذلك ليجلس قرب الموظف المصاب.

وكشف ريان فيشر لاحقاً على إنستجرام أنه تعرض لتلف في الرئة.

وعرضت ليدي جاجا التي اشتُهرت بأغنيات ضاربة كثيرة بينها “Just Dance” أو “Bad Romance”، مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل إعادة كلبيها.

وقد أعادتهما امرأة قائلة إنها وجدتهما مقيدين على عمود، قبل أن يُلقى القبض عليها بدورها. وبحسب الشرطة، كانت المرأة على علاقة بوالد أحد المهاجمَين، وقد أوكلت تحصيل المكافأة نيابة عنهما.

وأُطلق سراح جيمس هوارد جاكسون في 6 أبريل/نيسان بعد خطأ إداري، ثم قُبض عليه مرة أخرى بعد أربعة أشهر.

وتأتي هذه العقوبة بعد الحكم على شريكيه جايلين كيشون وايت (20 عاماً) بالسجن لمدة أربع سنوات، ولافاييت شون وايلي (28 عاماً) بالسجن ست سنوات.

وقد أظهرت القضية مدى شعبية هذه الكلاب لدى النجوم … والمجرمين، إذ إن صغر حجمها وسعرها المرتفع يجعلانها أهدافاً رئيسية لإعادة بيعها في السوق السوداء.