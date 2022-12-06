كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير الجزء الثاني من مسلسل ”البيت بيتي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - كشف المؤلف أحمد عبد الوهاب عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر.

ونشر أحمد عبد الوهاب صورة من أول حلقة من الجزء الجديد على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليها: بسم الله توكلنا على الله الجزء الثاني من البيت بيتي.

وتدور أحداث العمل حول قصر مسكون بالأرواح نتيجة حادث قتل وقع به، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر صاحب القصر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، صديقه طرد هذه الأرواح ، وانتهى الجزء الأول من المسلسل بعد معرفة كراكيري وبينو بتفاصيل حالات القتل التى وقعت بهذا القصر ويتطرق الجزء الثاني لمحاولات بيع القصر فى أجواء من الرعب والكوميديا التى يتميز بها كريم محمود عبد العزيز.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وسليمان عيد وميرنا جميل ومحمود حافظ وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.