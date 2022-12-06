الفنانة السورية نسرين طافش تعيش مغامرة جديدة من أعلى جبل موسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن تفاصيل رحلتها إلى جبل موسى، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حيث نشرت نسرين طافش مجموعة صور لها من رحلتها، وعلقت عليها قائلة: "رحلة الصعود إلى جبل موسى، كانت مغامرة ممتعة مع أصدقائي بالرغم من إني تعبت ليلة كاملة بلا نوم من الساعة 2 بعد نص الليل للساعة 9 صباحًا، الطريق للصعود ساعتين مشي منهم 750 درجة طلوع، وساعتين نزول ودرجة الحرارة كانت 3 درجات بالقمة، لبست كل الثياب المتاحة بالشنطة".

وأضافت: "مع هيك استمتعنا كتير أمًا وصلنا وشفنا شروق الشمس من ورا الجبال وإبداع الخالق العظيم، أنا طبعا غشيت بالطلوع وركبت نص المسافة عالجمل لأني نعست وتعبت، بس مغامرة حلوة وفعلا بتستحق التجربة".

وتابعت نسرين طافش: "تعلمت من هالرحلة انو نحن إلى منعطي المعنى، اكل شي حتى التعب والالم منقدر، بشوية ارادة نحولهون لبهجة ومتعة ،باقي الصور بتلاقوها بالستوري".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين على تسريحة شعر بسيطة مع كاب، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش جاءت بمشاركتها في دراما رمضان 2022 بمسلسلها السوري «جوقة عزيزة»، وشاركها في العمل مجموعة من الفنانين ومنهم: الفنان سلّوم حداد، وأيمن رضا وهبة نور، ووسام حنا، ونورا رحال، ووفاء موصلي، ويزن خليل، وروبين عيسى، وكرم الشعراني، وزينة بارافي، ويزن السيد، وسالي بسمة، وتسنيم باشا، وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.