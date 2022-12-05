اتفرج .. أسماء جلال قمر 14 بلوك كليوباترا في مسلسل الغرفة ٢٠٧

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أسماء جلال قمر 14 بلوك كليوباترا في مسلسل الغرفة ٢٠٧والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “. وظهرت أسماء جلال خلال كواليس مسلسل الغرفة ٢٠٧ الذي ظهرت فيه كضيف شرف في الحلقة الثامنة، مرتدية فستان فرعوني من اللون الأبيض والمكشوف من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت علي استخدام الكثير من المكياج واحمر الشفاه مع ترك شعرها علي الأكتاف والظهر. وحظيت الصورة علي الكثير من التعليقات مثل من و كليوباترا كانت عارفة انها هتبقى حلوه كده في يوم مالأيام؟ شاهد من هنا