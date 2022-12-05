اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تشارك جمهورها مغامرة صعودها جبل موسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش صعودها إلي قمة جبل موسي فى محافظه جنوب سيناء، حيث قامت بمشاركة صور لها من هذه الرحلة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش على قمة جبل موسي ، مرتدية جاكت طويل بامب من اللون البني الفتاح، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفا، رفقة عدد من أصدقائها الذين شاركوها في هذه المغامرة.وعلقت على الصور قائلة رحلة الصعود الى جبل موسى كانت مغامرة ممتعة مع اصدقائي بالرغم من انو متعبة كتير ليلة كاملة بلا نوم من الساعة تنتين بعد نص الليل للساعة تسعة الصبح الطريق للصعود ساعتين مشي منهم سبعمية و خمسين درجة طلوع و ساعتين نزول و درجة الحرارة كانت تلاتة بالقمة لهيك لبست كل التياب المتاحة بالشنتة، مع هيك استمتعنا كتير أمًا وصلنا و شفنا شروق الشمس من ورا الجبال و ابداع الخالق العظيم.وأضافت انا طبعا غشيت بالطلوع و ركبت نص المسافة عالجمل لاني نعست و تعبت بس مغامرة حلوة و فعلا بتستحق التجربة تعلمت من هالرحلة انو نحن الي منعطي المعنى اكل شي حتى التعب و الالم منقدر بشوية ارادة نحولهون لبهجة و متعة باقي الصور بتلاقوها بالستوري.