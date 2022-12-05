مواعيد عرض مسلسل الونش .. شوفها من هنا واتفرج دراما مشوقة

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رياض - احمد صلاح - حاول بعض المواطنين داخل جمهورية مصر العربية معرفة مواعيد عرض مسلسل الونش وذلك عن طريق استخدام محرك البحث الشهير جوجل، خاصة بعد بدء إذاعته مع بداية شهر ديسمبر 2022.يحتوي مسلسل الونش على العديد من الأحداث المشوقة والتي جذبت انتباه الجمهور من الحقلة الأولي، حيث يشارك في بطولته كلا من محمد رجب – ميرهان حسين – محمود عبد المغني – منة فضالي – دانا حلبي – محسن منصور – إيهاب فهمي – محمد أبو داود – ميمى جمال – حنان سليمان – علاء مرسي – عبير منير – ريهام نبيل – أحمد إمام – الطفلة ريم عبد القادر ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض مسلسل الونش: