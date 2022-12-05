اتفرج- انت الان تتابع خبر موعد حفل ويجز في جدة .. اعرفه من هنا وجهز في جيبك 40 ريال سعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عدد من الشباب والفتيات داخل المملكة العربية السعودية استخدام محرك البحث الشهير جوجل خلال الدقائق الماضية لمعرفة موعد حفل ويجز في جدة وأسعار تذاكر حفل نجم الراب المصري المشهور.وفي هذا السياق يستعد ويجز للمشاركة في مهرجان افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثانية، حيث أنه سوف يقيم حفلاً غنائياً له على هامش هذا المهرجان.

موعد حفل ويجز في جدة: