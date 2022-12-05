وزيرة الثقافة في العراق للمشاركة بمنتدى الحضارات العريقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 06:29 مساءً - رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزيرة الثقافة بمقر الحُكم

نيفين الكيلاني: المنتدى يستهدف تعزيز أطر التواصل وتبادل الخبرات بين الشعوب والثقافات المُتشارَكة في إرث حضاري عريق

استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة،بمقر الحُكم العراقي وذلك ضمن مراسم استقبال الجانب العراقي، لرؤساء الوفود المُشاركة بمنتدى الحضارات العريقة في نُسخته السادسة، والمُنعقد بالعاصمة العراقية "بغداد"، خلال الفترة من 4 حتى 6 ديسمبر الجاري

ضم الوفد المصري المرافق السفير، علاء موسى، مُساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بوزارة الثقافة، إيمان نجم.

و وجهت الدكتورة، نيفين الكيلاني، الشكر للجانب العراقي، على حفاوة الاستقبال، والذي يؤكد قيمة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وأشادت بالمستوى المتميز، الذي يحظى به المنتدى، على الصعيدين التنظيمي والإبداعي، والذي يستهدف تعزيز أطر التواصل، وتبادل الخبرات، بين الشعوب والثقافات المُتشارَكة في إرث حضاري عريق.

وعلى هامش الملتقى عقدت وزيرة الثقافة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية لبحث سبل التعاون المشترك ،بدأتها بلقاء الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حيث تناول اللقاء، أهمية تدعيم أوجه التعاون الثقافي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

واجتمعت وزيرة الثقافة، والدكتورة لينا ميندوني، وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، حيث تبادل الجانبان، الحوار إزاء دعم آليات، وتعزيز اُطر التبادل الثقافي بين البلدين، وكان ذلك بحضور السفير، وليد محمد إسماعيل، سفير مصر لدى العراق.

كما التقت السيد، شعلان عبد الجبار علي الكريم، عضو مجلسي النواب العراقي، و العربي، رئيس كتلة تحالف السيادة النيابية، رئيس حزب "تقدم" في محافظة صلاح الدين، وتضمن اللقاء، الحديث حول عمق وصلابة العلاقات التاريخية والحضارية بين الشعبين الشقيقين، و حضر اللقاء، السفير، علاء موسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية.

و منتدى الحضارات العريقة هو مبادرة يونانية، وعقد أول مؤتمر رسمي له في عام ٢٠١٧ في أثينا، إذ يتم تبادل الحوارات والثقافات بين الدول الأعضاء للمنتدى، على المستوى الحكومي، وذلك لاستثمار أهمية التواصل الحضاري والثقافي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المشاركة.

شارك في الملتقى 10 دول، مُمثلة للعديد من الحضارات، وهي، العراق رئيسًا ومُستضيفا للمُنتدى، والصين واليونان ، ومصر، وايطاليا ،و إيران، و المكسيك ،و أرمينيا،و بيرو ،و بوليفيا