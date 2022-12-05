اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. صعود نسرين طافش جبل موسى بملابس شتوية.. خطفت الأنظار بجمالها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نسرين طافش اطلالتها الجديدة مع جميع متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وصورها الجديدة وأعجب بها الكثير من المتابعين مؤخراً.

صور نسرين طافش بملابس شتوية

وظهرت الفنانة نسرين طافش في الصور بإطلالة جديدة وغير تقليدية، وارتدت بالطو شتوي طويل ومعه بنطلون رياضي ورشاح حول رقبتها، وهذا ما جعلها تظهر بشكل جميل ومميز، وارتدت حذاء رياضي ولم ترتدي أي مجوهرات أو اكسسوارات، وهي من الأشياء التي جعلتها تظهر بشكل بسيط وغير مبالغ فيه، ومن الناحية الجمالية فهي اعتمدت على تسريحة بسيطة للغاية وكاب مميز، ولم تبالغ كثيراً في استعمال مستحضرات التجميل.