اتفرج- انت الان تتابع خبر من داخل دورة المياه.. اتفرج ياسمين صبري تستعرض أنوثتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها بحسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال تواجدها في دورة المياه من أمام المرأة، حيث بإطلالة كاجول أنيقة وجذابة أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات كعادتها المعروفة عنها،

وانتشرت الكثير من الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن حول عودة الفنانة المصرية إلي زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال الأيام القليلة الماضية.