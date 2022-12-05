اتفرج- انت الان تتابع خبر قبل مشاركتها في موسم الرياض .. اتفرج نانسي عجرم شوقت الرجالة بالأسود القصير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية اللبنانية نانسي عجرم مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.وظهرت نانسي عجرم خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات وهي ترتدي فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الساقين والقصير للغاية، اما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على الكثير من المكياج مع استخدام احمر الشفاه وترك شعرها مسندلا علي ظهرها.

وعلقت الفنانة علي الصورة قائلة # Soundstorm22 تنتظر بحب اللقاء القادم # موسم_الرياض.