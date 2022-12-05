ليست ياسمين صبري .. هذه الممثلة الشهيرة فازت بلقب أجمل إمرأة مسلمة لعام 2022

الرياض - محمد الاطلسي - اختار موقع FillGap الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل كأجمل إمراة مسلمة لعام 2022 وذلك بعد ان تنافست مع العديد من النجمات في الوطن العربي وفي تركيا.

وتم اختيار هاندا نظراً الى انها تمتلك ملامح ناعمة وجمالها طبيعي اذ لم تخضع لأي تعديلات تجميلية او عمليات واضحة والتغيير الوحيد الذي حصل في شكلها هو خسارتها للوزن الزائد الذي كانت قد اكتسبته.

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عترض كثيرون على النتيجة، مشيرين الى ان الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أجمل منها بأشواط، إضافة الى ان هناك العديد من النجمات العربيات أجمل منها.