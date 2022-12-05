فيلم ”تحت تهديد السلاح” يتربع على عرش شباك التذاكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - تستمر المنافسة بالساحة السينمائية بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام والتي وصلت إلى 269,118 ألف جنيه ، ليلة أمس الأحد، وذلك من خلال التقرير التالي:

تمكن فيلم تحت تهديد السلاح بطولة حسن الرداد، من الحفاظ علي صدارة شباك تذاكر السينما منذ طرحه في دور العرض السينمائية المصرية، حيث حقق إيرادات 104,498 ألف جنيه.

يضم فيلم تحت تهديد السلاح العديد من الفنانين، منهم: مي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبد الوهاب، وعباس أبو الحسن، وعمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.