الكشف عن سر خطير اخفته الفنانة المصرية عن الجميع !.. لن تتخيل ماهو!!

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة الكبيرة (يسرا) تعد من أشهر الفنانين في الوطن العربي، حيث شاركت هذه الفنانة الكبيرة في الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والتي كانت هى السبب وراء هذه الشهرة العالمية التي تتمتع بها هذه الفنانة الكبيرة.

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حيث أثرت هذه الفنانة السينما والتليفزيون المصري بالكثير من الأعمال الرائعة، واستطاعت هذه الفنانة أن تشكل ثنائي مع بعض النجوم الكبار ولعل أهمهم الزعيم (عادل إمام) والفنان الراحل الكبير (أحمد زكي).

ويوافق يوم 10 مارس، عيد ميلاد الفنانة يسرا أو (سيفين محمد حافظ نسيم)، حيث ولدت في القاهرة عام 1955، وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى.

كشفت يسرى سابقا أهم أسرار حياتها والذى ظلت محتفظة به 15 عامًا، وهو زواجها الذى قالت عنه فى أحد حواراتها الصحفية: «إنني متزوجة من رجل الأعمال خالد صالح سليم نجل رئيس النادي الأهلي المايسترو صالح سليم وشقيق الفنان الراحل هشام سليم».

وأضافت يسرا، في حوارها، أن زواجها من خالد صالح سليم، لم يتم الكشف عنه إلا بعد وفاة والد زوجها المايسترو صالح سليم، عام 2002.

وأضافت يسرا: «ظللت أنا وخالد محتفظين بهذا السر حتى انكشفت حقيقة علاقتنا في مطار القاهرة عندما منعت سلطات المطار من دخولي صالة كبار الزوار خلال استقبال جثمان الراحل صالح سليم حيث اضطررت للكشف عن نفسي، وقلت لمن منعونى أننى زوجة ابنه الأكبر خالد صالح سليم».