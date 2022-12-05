محمد صبحي يحيي ذكري زوجته بكلمات مؤثرة..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 01:30 مساءً - أحيا الفنان الكبير محمد صبحي ، ذكري وفاة زوجته بكلمات مؤثرة ، وذلك عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك .

حيث علق الفنان محمد صبحي قائلا : حبيبتي وزوجتي الغالية .. غدا 6 ديسمبر يوم أن انتزعت مني روحي مع روحك، مر ت 6 سنوات علي رحيلك وكأنها سنين عمري كله، أنتي في مكان أعظم وأكثر صدقا، أنتي كنتي عظيمة أماً وزوجة وصديقة وسنداً ، وسبباً في نجاحي ونجاح أسرتنا، أنتظر موعد رحيلي حتي ألقى ربي وألقاك.

جدير بالذكر ، يستعد الفنان محمد صبحي لبدء عرض أولى عروض مسرحيته الجديدة عيلة اتعملها بلوك يوم 15 ديسمبر الجاري.

المسرحية يقدمها على مسرح مدينة سنبل وقام بعمل البروفات الخاصة لها منذ ما يقرب من شهرين متتاليين، وتجرى حاليًا البروفات المسرحية على قدم وساق استعدادا لعرضها بشكل رسمي نهاية العام الحالي.

وقام صبحي مؤخرا بتسجيل أغاني المسرحية التى يقوم بغنائها ضمن أحداثها مع الفنانة وفاء صادق وذلك داخل أحد استديوهات الصوت، والأغاني من كلمات الشاعر عبدالله حسن وألحان شريف حمدان.