حسين فهمي يشاهد نسخة ”خلي بالك من زوزو” المرممة بمهرجان البحر الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - حرص الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علي حضور عرض النسخة المرممة من فيلم "خلي بالك من زوزو"، والذي قام ببطولته مع النجمة سعاد حسني، بسينما الشاطئ ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بمدينة جدة، وقام باستقباله محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وأكد الفنان حسين فهمي أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي أحدث حالة كبيرة من الحراك الفني والثقافي في المملكة العربية السعودية، معربًا عن سعادته بإعادة عرض النسخة المرممة من فيلم "خلي بالك من زوزو" احتفالاً بمرور نصف قرن على إنتاجه، وعرضه ضمن برنامج كنوز البحر الأحمر بدعم من مؤسسة المهرجان بعد ترميم الفيلم في مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتوجه بالشكر للشركة التي ساهمت في ترميمه.

وعبر الفنان حسين فهمي عن سعادته بمشاعر الود والمحبة التي يكنها الشعب السعودي لكل ما هو مصري، مشيدًا بعمق وقوة العلاقات بين الشعبين والبلدين.

كما حرص أيضًا علي حضور عرض الفيلم الفنانة يسرا والفنانة لبلبة والمخرجة إيناس الدغيدي، والفيلم من تأليف صلاح جاهين، وإخراج حسن الإمام، وشارك في بطولته تحية كاريوكا، وسمير غانم، وشفيق جلال.

"خلي بالك من زوزو" تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وتدور أحداثه من خلال الفتاة الجامعية "زينب عبد الكريم" التي تحصل على لقب الفتاة المثالية وتطمح لاستكمال تعليمها لتشق طريقها بعيداً عن مهنة والدتها الراقصة في شارع محمد علي، وترتبط "زوزو" بقصة حب مع المخرج "سعيد خالد"، المنتمي لطبقة راقية، وتعيش صراعًا نفسيًا بين شخصيتي "زينب" الطالبة الجامعية، و"زوزو" ابنة شارع محمد علي.