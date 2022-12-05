”Black Panther : Wakanda Forever” يواصل تصدر شباك التذاكر الأمريكى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - يواصل فيلم "Black Panther: Wakanda Forever" تصدر شباك التذاكر فى عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالى، بحصد 20.2 مليون دولار من 50 سوقًا خارجيًا، مع إجمالى 339.3 مليون دولار فى أمريكا، و733 مليون دولار عالميا، حتى أمس الأحد.

ويدور العمل حول قتال الملكة راموندا وشورى ومباكو وأوكوى ودورا ميلاجى لحماية مملكة واكاندا من تدخل القوى العالمية فى أعقاب وفاة الملك T'Challa، بينما يسعى شعب الـWakandans جاهدين لاحتضان فصلهم التالى، وبالتالى يجب أن يتحد الأبطال معًا بمساعدة War Dog Nakia و Everett Ross وتشكيل مسار جديد لأمتهم.

يقوم ببطولة فيلم Black Panther: Wakanda Forever كل من تينوك هويرتا، ليتيتيا رايت، أنجيلا باسيت، لوبيتا نيونجو، دانى جوريرا،وينستون ديوك، مارتن فريمان، ميكايلا كويل، ريتشارد شيف، وتلعب ليتيشا رايت دور شورى فى فيلم البطل الخارق، والتي أصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافى.

وكان موقع هوليوود ريبورتر، أكد - في وقت سابق - أن عملية تصوير المشاهد الأخرى التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التى لا تضم رايت منذ فترة.

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن فى Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" فى نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.