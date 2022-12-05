مسلسل ”آخر دور” يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد طرحه بأيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - يدخل مسلسل "آخر دور"، بطولة دينا الشربيني، سباق المنافسة على قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحه بأيام، وذلك عبر إحدى المنصات الشهيرة.

واحتل مسلسل آخر دور المركز الثاني من أصل 10 مراكز للأعمال الاعلى مشاهدة في مصر .

وجاءت أحداث الحلقة الثالثة لتكشف عن تعرض روان "دينا الشربيني" لتهديد من قبل شخص مجهول كان على علاقة بالممثلة الشابة "ثراء جبيل" حيث طلب منها عدم التخلص من هاتف الأخيرة والا سيقوم بقتلها كما قام بقتل خادمتها.

أما الضابط "أحمد خالد صالح"، فقد تبين حصوله علي رشوة من أحد رجال الأعمال، بينما اكتشف أن صديقه روان "مها نصار" قام بتحويل مبلغ 400 ألف جنيه قبل مقتل زوج الأول.

أحداث الحلقات الاولي من مسلسل آخر دور

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل آخر دور للنجمة دينا الشربيني عن تورطها في جريمة قتل زوجها، وعلى الرغم من أن روان "دينا الشربيني" حصلت على حكم بالبراءة من المحكمة إلا أن وكيل النيابة أحمد "أحمد خالد صالح" الذي لا يقتنع ببراءتها ومازال يبحث في القضية على الأدلة التي تدينها.

وخلال الحلقة تورطت دينا الشربيني "روان" في عملية انتحار حدثت داخل شقتها، فبعد أن دخلت إحدى جيرانها إلى شقتها دون علمها وألقت بنفسها من شرفة شقتها، لتهرب روان من المنزل حتى لا تتورط في جريمة أخرى.

وتدور أحداث "مسلسل آخر دور" حول روان، وهي فتاة مُتهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض ثلاث حلقات من المسلسل أسبوعياً من الأربعاء إلى الجمعة 11 مساءً بتوقيت مصر، ومن الخميس إلى السبت 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية.

يذكر أن انتهت الفنانة دينا الشربيني، مؤخراً من تصوير أحدث أعمالها الدرامية بعنوان حكاية «لو بعد حين» ضمن مسلسل «حدث بالفعل».

العمل يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وفي الوقت نفسه تنتظر دينا الشربيني، إطلاق فيلمها "يوم 13" والذي يشاركها في بطولة الفيلم النجوم أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما بدأت النجمة دينا الشربيني تصوير مشاهدها في فيلم شقو، والذي يشهد تعاونها الثاني مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بعد مسلسل جراند أوتيل، كما تتعاون مع النجم أمير كرارة في بطولة فيلم بطل العالم والمقرر إطلاقه 2023.