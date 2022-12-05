الأربعاء القادم.. مركز الثقافة السينمائية يعرض الفيلم الكوري Okja

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 ديسمبر 2022 10:30 صباحاً - يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني الأربعاء القادم ٧ ديسمبر أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري OKJA وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

والفيلم إنتاج 2017 وتدور أحداثه في إطار خيالي حول (ميجا) فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها لتمنع شركة متعددة الجنسيات وعاتية القوى من اختطاف صديقتها المُقربة مستعينة بحيوانها الضخم المدعو (أوكجا).

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: بونج جون وجون رونسون ويشارك في بطولته تيلدا سوينتون كاثرين كيركباتريك جيانكارلو إسبوسيتو جيك جيلنهال جي مون يون شيرلي هيندرسون .

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك الأربعاء الموافق ٧ ديسمبر في تمام الساعة ٦ مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، وجميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجمهور.