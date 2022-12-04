اتفرج- انت الان تتابع خبر سحرتهم بجمالها.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة نانسي عجرم، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث إطلالة لها، والتي ظهرت بها في حفلها الأخير الذي أحيته بالمملكة العربية السعودية.حيث نشرت “نانسي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورًا جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسود لامع بأكمام طويلة وقصير يصل طوله إلى أعلى الركبة.

وقد أبدى الكثير من متابعو “نانسي” إعجابهم بتلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (ياحظنا فيكي والله)، (نانسي انتي بتعرفي انك ولعتي الجو بالميدل بيست؟)، (جمالك)، (عندك جمهور منتظرك في جدة اشتقنالك كثير نانسي)، (شووو حلووه).

https://www.instagram.com/nancyajram/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6ea82875-e627-479d-a81a-d6cfe5e3f0b8

ومن المقرر أن تحيي الفنانة نانسي عجرم حفلها المُقبل في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، وذلك يوم الإثنين المُقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري.

أحدث أعمال نانسي عجرم

يُذكر أن أحدث أغنية قدمتها الفنانة نانسي عجرم، كانت أغنية “عيشها بعافية”، والتي غنتها مع مغني الراب مروان بابلو، وهي من كلمات منة القيعي ومروان بابلو، ومكس حسن الشافعي