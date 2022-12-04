اتفرج - انت الان تتابع خبر هيولعها.. هاني شاكر يعلن إحياؤه حفلتين بلبنان ليلة رأس السنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان هاني شاكر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إحياؤه حفلتين في لبنان ليلة رأس السنة، وذلك يومي 30 و 31 من ديسمبر الجاري.حيث نشر “شاكر” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، الملصق الدعائي للحفل، وأرفق معه التعليق التالي: “لكل حبايبي في لبنان بفترة الأعياد هكون معاكم بحفلتين؛ الأولى 30 ديسمبر بصالة طلال بلازا، والثانية ليلة رأس السنة بصالة لاسال صيدا الرميلة وكل عام وأنتم بخير”.

ومن المقرر أن يحيي الفنان هاني شاكر حفله بالاشتراك مع المغنية ماريا إليسا، والتي ظهرت صورتها في الملصق الدعائي للحفل.

https://www.instagram.com/hanyshaker/?utm_source=ig_embed&ig_rid=79ec82b4-f190-4395-ae67-6c1ff5144933

حفلات هاني شاكر

يُذكر أن الفنان هاني شاكر، قد أحيا خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الحفلات، في مصر وعدد من الدول العربية، وذلك بعد تقديم استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية، والتي قضى فيها حوالي 7 سنوات.

وكان سبب تقديم الفنان هاني شاكر استقالته هو التجاوزات والمشادات التي حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص باعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش للنقابة ولشعبة الإيقاعيين.