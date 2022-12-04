موعد عرض فيلم عياض في الرياض .. تعرف عليه من هنا وجهز حالك لمشاهدته

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رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خلال الدقائق الماضية حول موعد عرض فيلم عياض في الرياض، داخل المملكة، مستخدمين المحرك الأشهر في العام والذي أعد خصيصاً لذلك جوجل.ويشارك في فيلم عياض في الرياض كلا من محمد العيسى ، علي الدويان ، عوض عبدالله ، ريفال خواجي ، وليد الغنام ، عبير السعيد وسعد المدهش ، محمد المنصور ، يزيد الشهراني و عادل الشريف ومحمد العلوي وعيسى عرب ومحمد عبدالعزيز، حيث تدور أحداث في إطار اجتماعي حول أب ثري منفصل عن زوجته يرسل ابنته للدراسة في الخارج وعندما تعود هذه الفتاة بعد خمس سنوات ثم تبدأ بعد ذلك أحداث مشوقة للكثير من الجمهور السعودي والعربي.

موعد عرض فيلم عياض في الرياض: