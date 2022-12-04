اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هنا الزاهد تستعرض أنوثتها وجمالها بظهور خطف قلوب الشباب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، مجموعة من الصور الجديد لها على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام . وظهرت هنا الزاهد بإطلاله جذابة خلال تواجدها داخل غرفتها، مرتديه فستان من اللون الأبيض الوردي المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير أما من الناحية الجمالية عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها، بطريقه أثارت إعجاب جمهورها وعلق الكثير من الجمهور على هذه الصور مثل بجد انتي جميله مشاءالله انا بحبك كا ممثله وكا شخصيه محترمه وطيبه و جميل. اتفرج من هنا