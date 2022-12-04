اتفرج- انت الان تتابع خبر إحالة منة شلبي إلى محاكمة الجنايات.. أشرف زكي يكشف الحقيقة ويحسم الجدل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حقيقة إحالة منة شلبي إلى محاكمة الجنايات بسبب المضبوطات التي وجدت معها أثناء عودتها من أمريكا في المطار، وهي من أبرز الأخبار التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.

استجواب منة شلبي في النيابة

ونفي أشرف زكي كل ما انتشر حول إحالة منة شلبي إلى محاكمة الجنايات بسبب ما ضبط معها في مطار القاهرة الدولي وهي عائدة من أمريكا، ومعها مواد تشبه المخدرات، وبعدها أمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، أمر غير صحيح ولم يتم تحويلها للمحكمة.

وأمرت سابقاً النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بعد استجوابها على خلفية ضبطها في مطار القاهرة الدولي، وهي عائدة من أمريكا ومعها مواد تشبه المواد المخدرة، وجاء محضر بالتحريات حول هذه الواقعة، وسددت غرامة مالية وصلت لـ 50 الف جنيه، وتم إرسال المضبوطات للطب الشرعي حتى يتم فحصها وبيان طبيعية إذا كانت بها مواد مخدرة أو لا.