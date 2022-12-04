اتفرج- انت الان تتابع خبر اختناق عفاف شعيب في حريق منزلها .. الفنانة تكشف التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة عفاف شعيب حقيقة تعرضها للاختناق الشديد بعد تعرض الفيلا الخاصة بها في منطقة العمرانية الواقعة في نطاق محافظة الجيزة لحريق هائل خلال الساعات الماضية، وذلك وفق ما ورد على بعض وسائل الإعلام.وأوضحت عفاف شعيب في تصريحات صحفية لها، التفاصيل الكاملة حول الحريق التي تعرضت لها الفيلا الخاصة وإصابتها بالاختناق قائلةً أني لم أصاب نهائياً بأي اختناق، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن هو أمر ليس له وجود على أرض الواقع.

وأشارت شعيب أن الحريق حدث في غرفة مليئة بالخشب وهو أمر بسيط وتم السيطرة عليه سريعا ولم يحلق أي أضرار بها أو بأحد من أفراد أسرتها.