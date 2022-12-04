اتفرج- انت الان تتابع خبر مايا دياب شبه عارية وبقبلات نارية مع فنان امام العدسات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا تتوقف الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن اثارة الجدل بكل ظهور لها سواء على حساباتها على مواقع التزواصل او في المهرجانات والمناسبات العامة، وذلك بسبب اطلالاتها وملابسها الجريئة او تصريحاتها غير المألوفة.

ومؤخرا، لم يمر حضور مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية، مرور الكرام، بعد ان تصدرت حديث الجمهور والمتابعين بسبب فستانها ذات التصميم الفريد.

اذ ارتدت الفنانة اللبنانية، فستانا ضيقا باللون الأبيض، ذات نقوش سوداء من الجانبين وعند منطقة الصدر، واعتمدت مكياج ثقيل، وتركت شعرها منسدلا إلى الوراء.

ولم تثير دياب الجدل بسبب فستانها الذي فصّل جسدها واظهرها وكانها شبه عارية، بحسب رأي المنتقدين، بل لأنها أيضا قامت بأمر استثنائي لم يحدث سابقا في المهرجانات المحلية أو العالمية، اذ انها جاءت للمهرجان مع مصور خاص بها وإضاءة خاصة، دون أن توضح سبب قيامها بذلك.

رجح البعض انها خشيت من أن يصورها بعض المصورين، بطريقة غير مناسبة، وذلك تجنبا منها لما حدث مع الفنانة هيفاء وهبي والفنانة أصالة اللتان تعرضتا للتنمر والسخرية بسبب سوء الإضاءة.

كما انتقد البعض تصرف مايا دياب الجريء مع الفنان حسن الرداد، حيث إنها رأته يجري مقابلة تلفزيونية، لتفاجئه من الخلف وتقبله بحب وحماس، أمام عدسات الكاميرات وقالت: "ده حبيب قلبي".