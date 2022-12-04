اتفرج- انت الان تتابع خبر فستان هنا الزاهد.. ظهور جرئ للفنانة المحبوبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة هنا الزاهد صورها الجديدة على موقع مشاركة الصور والفيديو ‘Instagram’ عبر حسابها الشخصي ، اليوم الأحد ، في إطلالة صيفية بالرغم من برودة الجو في الوقت الحالي .و تألقت هنا الزاهد بفستان أبيض أنيق يتميز بنقوش ورد الباستيل باللون الوردي ووتصميم مميز أبرز الكتفين ، مما يعكس جمالها وأناقتها.

واعتمدت على درجات ألوان ترابية ناعمة لإبراز عينيها ، واختارت أحمر شفاه بيج لامع لإبراز أنوثتها. واختارت أن تترك شعرها الأشقر الطويل منسدلا بين كتفيها لتكمل إطلالتها الأنثوية الناعمة .

هنأت الفنانة هنا الزاهد، الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده ونشرت صورة تجمعهما على موقع تبادل الصور انستجرام وكتبت علي الصورة :” .وكانت قد كل سنة وأنت أعظم صديق شفته، ربنا يحفظك”.

ومن ناحية أخرى آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل “أنا وهي” بطولة النجوم: أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، محمد ثروت، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، ومحمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي وإخراج سامح عبد العزيز.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم “بحبك”، بطولة، تامر حسني، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، وشهد الشاطر، من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، وتدور أحداث فيلم “بحبك”، حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين الفتاتين، وهما هنا الزاهد وهدى المفتي