اتفرج- انت الان تتابع خبر بسبب عمرو أديب.. إحالة محمد رمضان إلى محكمة الجنايات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قررت جهات التحقيق بأكتوبر إحالة الفنان محمد رمضان إلى المحكمة الجنائية، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.وأصدرت محكمة جنح أكتوبر قرارًا بتحديد جلسة 20 ديسمبر لنظر الدعوى التي قدمها الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان.

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد تقدم إلى النائب العام بـ 4 بلاغات، اتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب أزمة محمد رمضان وعمرو أديب

يذكر أن سبب الأزمة بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، قيام الأول بنشر مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يرمي الأموال في حمام السباحة، للترويج لأحدث أغنياته.

وقد انتقد عمرو أديب هذا التصرف، ووصفه بأنه مستفزًا للشعب المصري، مما جعل محمد رمضان ينشر مقطع فيديو من مسلسله “الأسطورة”، وقام بتركيب صوت عمرو أديب عليه وهو يقول: “”يا محمد احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”، فرد عليه محمد رمضان: “بس يا بابا”.

وفي سياق آخر، يستعد محمد رمضان لخوض موسم رمضان 2023 بمسلسله “العمدة” والذي يصور مشاهده في الوقت الحالي.