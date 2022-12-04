اتفرج- انت الان تتابع خبر قمرين.. هنا الزاهد تسحر جمهورها بإطلالة جديدة على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها، بإطلالة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “هنا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي ظهرت فيها مرتدية فستانًا مشجر بأكمام طويلة، وعارِ من ناحية الكتف، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، واعتمدت مكياج ناعم ورقيق.

وقد أبدى المتابعون إعجابهم بتلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (يا حلو يا جميل)، (جد انتي جميله ما شاءالله انا بحبك كا ممثله وكا شخصيه محترمه وطيبه و جميل)، (إيه الحلاوة دي)، (عسل أوي).

https://www.instagram.com/hannahelzahed/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4238df95-fa83-47c4-b123-779a084fc1b0

أحدث أعمال هنا الزاهد

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة هنا الزاهد، كان فيلم “بحبك” والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر 2022.

فيلم “بحبك” بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، الفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.