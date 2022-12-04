اتفرج - انت الان تتابع خبر إحالة منة شلبي للجنايات بتهمة حيازة المخدرات.. أشرف زكي يوضح الحقيقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حقيقة الأنباء المتداولة عن إحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة المخدرات.وقال أشرف زكي في تصريحات صحفية، أن ما تردد عن إحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات غير صحيح، وأنها مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد أحد المواقع الذي نشر هذا الخبر وروج له.

وكانت أنباء قد تداولتها بعض المواقع المصرية، تفيد بإحالة الفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب مواد مخدرة، بعد إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة.

إلقاء القبض على منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات

يُذكر أنه في 25 نوفمبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة، بعد عودتها على من إحدى الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وق\ وقد ضبطت الأجهزة الأمنية مع منة شلبي عدة مضبوطات وهي 12 كيسًا من نبات الماريجوانا وهي للاستخدام الشخصي، إلى جانب 27 قطعة أخرى تتنوع ما بين شيكولاتة بالماريجوانا، زيت حشيش، فاب سجائر إلكترونية.