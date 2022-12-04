اسرار تكشف لاول مرة ..لن تصدق ماهي مهنة والدة النجم محمد رمضان التي أخفاها سنوات طويلة انكشفت أخيراً للملأ وهكذا كان الموقف حاسم من الجمهور!!

الرياض - محمد الاطلسي - بدأ الفنان المصري محمد رمضان حياته من الصفر إلى أن حقق كل هذه الشهرة الكبيرة التي دفعت البعض إلى وصفه بـ"الأسطورة" ودفعته لوصف نفسه بـ"نمبر وان".

تعود أصول الفنان محمد رمضان إلى إحدى محافظات الصعيد، وهى محافظة قنا، حيث نشأ والده فيها، في حين أن والدته نشأت في إحدى محافظات الوجه البحري، وتحديدًا مدينة طنطا، كما صرحت في إحدى اللقاءات التلفزيونية، لكن بعد زواجها انتقلت للعيش في الجيزة منذ أن كانت في السادسة عشر من عمرها.

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عاش محمد رمضان طفولته مع أسرته في المنيب، أحد الأحياء الواقعة في جنوب الجيزة، وله اثنين من الأشقاء، محمود، إيمان، وهو أصغرهما، حيث ولد عام 1988.

كشفت والدة الفنان محمد رمضان، أنها تعمل خياطة، ومهنتها فيها شىء فنى، وهذا ما لمسته فى ابنها منذ أول يوم شاهدته على المسرح المدرسى حيث وجدت فيه موهبة.

وأضافت خلال لقاء قديم برنامج "ممكن" مع الاعلامى خيرى رمضان على قناة cbc انها لم تقلق علية من خوضه مجال التمثيل، مشيرة الى ان الناقد الفنى أحمد عبد الحميد كان دائما يقول له أنت كارثة.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "المشوار" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.