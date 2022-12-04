اتفرج- انت الان تتابع خبر حلا اللبنانية تيك توك .. اتفرج الفيديو المثير للجدل لها على السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي خلال الساعات القليلة الماضية باستخدام المحرك الذي أعد خصيصاً لذلك حول حلا اللبنانية تيك توك، في محاولة منهم في معرفة كافة التفاصيل المتعلفة حول هذه الفتاه.وكانت حلا اللبنانية تيك توك قد أدلت بتصريحات خلال الساعات الماضية التي أثارت غضب الكثير من الشعب اللبناني والتي قامت خلاها بنشر الفاحشة والعادات المخالفة للمجتمع العربي- على حد وصفهم..

1- تبلغ من العمر 25 عاماً.

2- ولدت عام 1997 ميلادي.

3- مطلقة، حيث أنها تزوجت في عام 2016 ثم انفصلت عن زوجها في عام 2022.

4- تثير الجدل دائما في حوارتها ولبسها غير المحتشم وغير اللائق عبر فيديوهات لها عبر تطبيق تيك توك