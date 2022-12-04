اتفرج- انت الان تتابع خبر فيفي عبده تتحول إلي فتاة في العشرينات بهذا الظهور .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت الجزء العلوي من جسد الفنانة فيفي عبده، الذي ظهرت مكشوف الصدر بطريقة أثارت اعجاب الجمهور ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وعلق الكثير من الجمهور على الصورة مثل هو انا عجزت اووووووووووي كده ياولاد انا كنت بشوف النجمه وانا بالبافته ..دلوقتي انا بقيت ام رحمه وهي بقت بالبافته

وتتواجد الفنانة الاستعراضية حالية في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها حسبما أعلنت في وقت سابق.