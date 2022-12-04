اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج شاكيرا بوضعيات حميمية على البحر مع حبيبها الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منذ انفصال الثنائي الأشهر، المغنية الكولومبية شاكيرا، واللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، إنتشرت حولهما الكثير من الشائعات والأقاويل، التي تخص علاقتهما وحضانة الأبناء وقصص الخيانة، وغيرها.

وآخر هذه الأقاويل، ما تم تداوله مؤخرا حول علاقة الحب التي تجمع شاكيرا بمدربها الخاص في رياضة ركوب الأمواج، غوركا إزكورديا، والبالغ من العمر 24 عاما، بعد انتشار مجموعة من الصور لهما بوضعيات رومانسية على البحر خلال إجازاتهما.

هذا وأكدت عدة مصادر مقربة من الفنانة ان هذه المعلومات صحيحة، خاصة انها ليست المرة الاولى التي يتم رؤيتهما معًا، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد إنتهاء علاقتها مع بيكيه، بحسب ما أشارت وسائل إعلام غربية، وصحيفة "نيسترو دياريو".

وهذه الأقاويل، لم تعجب شاكيرا التي طالبت في تصريحات صحافية، خلال تواجدها لحضور جلسة قضية حضانة أطفالها، كل وسائل الإعلام بالتوقف عن التكهنات، احتراما لأولادها والأوقات العصيبة التي يمرون بها، وأضافت، انه ليس لديها شريك عاطفي، وانها تكرس نفسها بالكامل لأطفالها ورفاهيتهم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكدت النجمة العالمية البالغة من العمر 45 عاما، أن علاقتها بمدرب ركوب الأمواج، مجرد علاقة احترافية لتدريبها على هذه الرياضة.

وعلى صعيد آخر، توصل جيرارد بيكيه وشاكيرا خلال الأيام الماضية، إلى اتفاق حول حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد ان أعلنا رسمياً في يونيو الماضي، الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً.