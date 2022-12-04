اتفرج- انت الان تتابع خبر هذه هي أخر محادثة لجورج الراسي قبل وفاته - صورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي صورة للمحادثة الأخيرة التي جرت بين شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي وصديقه في بيروت، وتحديداً قبل 20 دقيقة من مغادرة الأراضي السوريّة ووقوع حادث السير المروّع.



وكان الراحل جورج الراسي قد كتب لصديقه في المحادثة "أنا خلّصت حفلتي هلق نزلت عن المسرح... حضّرلي ترويقة كشك ع ذوقك 20 دقيقة تارك سوريا انا وزينة، بضلّ جايي لعندك منتروّق سوا عالساعة 6".



وعلّقت نادين الراسي عبر خاصيّة القصص القصيرة على هذه المحادثة بالقول: "كان عبالك كشك يا تقبر قلبي؟ كان عبالك كشك يا خيي؟".