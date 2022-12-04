اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصورة .. منى فاروق تؤدي العمرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية منى فاروق عدداً من الصور التي رصدت اداءها مناسك العمرة في مكة المكرّمة، برفقة والدتها.



وأشارت في تعليقها على الصور: "الحمدلله رب العالمين من احلي مكان في الدنيا مع احلي وحده في الدنيا ماما حبيبتي بحبك يارب يطول في عمرك ويشفيكي ويعافيكي ويديكي الصحة وديما راضيه عني وربنا يقدرني اسعدك وافرح قلبك طول عمري وياخد من عمري ويزيدك عمره مقبوله بإذن الله".



وكانت منى فاروق قد أعلنت في وقت سابق، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، عن إصابتها بمرض خطِر... وظهرت منى في الصورة والدماء تغطي سريرها، وعلّقت عليها قائلة: "الحمد الله أدعولي"، وهو ما جعل الكثيرين يدعون لها في تعليقاتهم بالشفاء العاجل.