اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نوال الزغبي تبدع وتكشف جمالها بالفستان أبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر فيديو جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات .وظهرت نوال الزغبي خلال تواجدها في مكان ما ، مرتدية فستان من اللون الأزرق المكشوف من منطقة الأكتاف والظهر بفتحة كبيرة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير علي من المكياج واحمر الشفاة مما جعلها إطلاله جرئية.

الغريب أن الفنانة اللبنانية أغلقت خاصية التعليق أمام جمهورها على هذا الفيديو، الذي ظهرت في إطلالة مثيرة للغاية