اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. إيمان العاصي تتألق وتزعلل العيون بالجلد والمقطع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر خاصة الأستوري بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت إيمان العاصي خلال تواجدها في داخل سياراتها وترتدي جاكت من اللون الأسود المصنوع من الجلد والمفتوح من منطقة الصدر مع بنطلون جينز من اللون التلجي المقطع من منطقة الأفخاذ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاه وترك شعرها على ظهرها.

وتواصل الفنانة المصرية تصوير المشاهد الخاصة بها من مسلسل العمدة المقرر عرضه في شهر رمضان القادم مع الفنان محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.